В Киеве расторгли договор аренды земли с посольством России

Киевский горсовет расторг договор аренды земельного участка, на котором расположено здание посольства России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«Сегодня Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством <...> России. А также обратился в кабинет министров Украины [с призывом] о возвращении имущества "дипучреждения" <...> в собственность украинского государства», — сообщил Кличко.
За такое решение проголосовали 73 депутата горсовета.
Мэр Киева также заявил, что городские власти направили обращение в кабинет министров Украины об оформлении имущества посольства в собственность республики.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что нужно ответить Киеву на его решение о российском посольстве.