Польша и страны Балтики призывают Евросоюз отключить Газпромбанк от SWIFT

В рамках нового 11-го пакета санкций Польша и балтийские страны предлагают Европейскому союзу отключить Газпромбанк от системы SWIFT. Но если отключение «неприемлемо», то рассмотреть заморозку активов российского банка. Об этом сообщает издание EuObserver.
«Учитывая роль банка в схеме российского истеблишмента в присвоении государственных денег, а также использование Кремлем этого банка для продвижения политических интересов, отключение Газпромбанка от SWIFT является приоритетом и носит символическую важность», — говорится в совместном заявлении государств.
При отключении российского банка от SWIFT страны ЕС будут вынуждены переводить платежи за газ через другие аналоги. В основном через китайскую или российскую межбанковские системы.
Вместе с этим Польша и страны Балтики призывают Евросоюз как можно больше заморозить активов российских финансовых учреждений и банков.
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