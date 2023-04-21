Выдвинутые против Алека Болдуина обвинения за смертельную стрельбу во время съемок будут сняты

Ожидается, что недавно назначенные специальные прокуроры Кари Моррисси и Джейсон Льюис в ближайшее время подадут документы в суд. При этом они отклонят заявления о непредумышленном убийстве без предубеждения. Однако обвинения против соответчицы Болдуина и бывшего оружейника Ханны Гутьеррес-Рид еще предстоит снять. Это означает, что дело, а также причастность Болдуина, могут быть рассмотрены в будущем.