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Выдвинутые против Алека Болдуина обвинения за смертельную стрельбу во время съемок будут сняты

Шоу-бизнес
Выдвинутые против Алека Болдуина обвинения за смертельную стрельбу во время съемок будут сняты

Согласно новому отчету, уголовные обвинения, выдвинутые против Алека Болдуина за смертельную стрельбу во время съемок, будут сняты.

Ожидается, что недавно назначенные специальные прокуроры Кари Моррисси и Джейсон Льюис в ближайшее время подадут документы в суд. При этом они отклонят заявления о непредумышленном убийстве без предубеждения. Однако обвинения против соответчицы Болдуина и бывшего оружейника Ханны Гутьеррес-Рид еще предстоит снять. Это означает, что дело, а также причастность Болдуина, могут быть рассмотрены в будущем.

Ранее режиссер Кантемир Балагов объявил о завершении своей карьеры в кино.
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