Президент Сербии Александр Вучич обвинил НАТО в попытках раздавить Белград

Ранее сообщалось, что Вучич обвинил НАТО в непрекращающемся давлении на Белград с целью заставить Сербию ввести санкции против России. Также страны Запада принуждают Вучича вступить в Североатлантический альянс якобы для защиты от Москвы, однако Сербия уверена, что единственная угроза для нее – это НАТО.