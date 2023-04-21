Президент Сербии Александр Вучич обвинил НАТО в попытках раздавить Белград

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что коллективный Запад пытается шантажировать и давить на Белград, чтобы тот ввел санкции против России. Однако, видя отказ Сербии, пытается «раздавить» ее.
По мнению Вучича, представители Запада видят, что экономическое положение Сербии начинает набирать обороты и страна развивается, демонстрируя стабильность и рост в разных сферах жизни. Поэтому страны НАТО намерены «раздавить» Белград, чтобы лишить Россию одного из немногих нейтрально настроенных союзников, информирует «Взгляд.ру».
Ранее сообщалось, что Вучич обвинил НАТО в непрекращающемся давлении на Белград с целью заставить Сербию ввести санкции против России. Также страны Запада принуждают Вучича вступить в Североатлантический альянс якобы для защиты от Москвы, однако Сербия уверена, что единственная угроза для нее – это НАТО.