Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На российских дачах этой зимой увеличилось количество краж

Происшествия
На российских дачах этой зимой увеличилось количество краж

Специалисты страховой компании «Росгосстрах» сообщили, что прошедшей зимой количество краж на дачах россиян увеличилось. Динамика достигла 40%. Об этом сообщает «Росгосстрах».

Эксперты проанализировали число обращений пострадавших граждан. Параллельно с ростом количества краж снизилась средняя сумма страховой выплаты (на 30%).

По словам аналитиков, эти данные говорят о том, что стоимость украденных вещей уменьшилась. Грабители чаще всего крали окна, двери, откосы и электропроводку.

«Мы фиксируем рост противоправных действий и краж на дачах, в то же время отмечаем, что предпочтения у воров тоже меняются. Раньше чаще воровали предметы, которые можно сдать в металлолом, а в последнее время злоумышленники больше интересуются строительными материалами», — уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что полиция задержала преступника из Рязани, обворовывавшего подмосковные дачи.
росгосстрах воровство дача
Военкоры ФАН