На российских дачах этой зимой увеличилось количество краж

Специалисты страховой компании «Росгосстрах» сообщили, что прошедшей зимой количество краж на дачах россиян увеличилось. Динамика достигла 40%. Об этом сообщает «Росгосстрах».
Эксперты проанализировали число обращений пострадавших граждан. Параллельно с ростом количества краж снизилась средняя сумма страховой выплаты (на 30%).
По словам аналитиков, эти данные говорят о том, что стоимость украденных вещей уменьшилась. Грабители чаще всего крали окна, двери, откосы и электропроводку.
«Мы фиксируем рост противоправных действий и краж на дачах, в то же время отмечаем, что предпочтения у воров тоже меняются. Раньше чаще воровали предметы, которые можно сдать в металлолом, а в последнее время злоумышленники больше интересуются строительными материалами», — уточнили специалисты.
Ранее сообщалось, что полиция задержала преступника из Рязани, обворовывавшего подмосковные дачи.