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Продажи средства для потенции увеличились на 40% в этом году

Общество
Продажи средства для потенции увеличились на 40% в этом году

Продажи средств для потенции в первом квартале 2023 года выросли почти на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Россияне приобрели 2.7 млн упаковок таких средств на сумму почти 1.8 млрд рублей. Больше всего лекарства для решения подобных проблем покупали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Магаданской области. Все чаще проблемы подобного рода появляются у молодых мужичин.

Ранее главврача оштрафовали на 50 тысяч за несоблюдение температуры помещения в аптеке. В одной из аптек ЦРБ села Мужи прокуратура выявила нарушения при хранении лекарственных средств.
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