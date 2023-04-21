Продажи средства для потенции увеличились на 40% в этом году

Продажи средств для потенции в первом квартале 2023 года выросли почти на 40% в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Россияне приобрели 2.7 млн упаковок таких средств на сумму почти 1.8 млрд рублей. Больше всего лекарства для решения подобных проблем покупали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Магаданской области. Все чаще проблемы подобного рода появляются у молодых мужичин.
Ранее главврача оштрафовали на 50 тысяч за несоблюдение температуры помещения в аптеке. В одной из аптек ЦРБ села Мужи прокуратура выявила нарушения при хранении лекарственных средств.