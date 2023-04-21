Продажи средства для потенции увеличились на 40% в этом году

Россияне приобрели 2.7 млн упаковок таких средств на сумму почти 1.8 млрд рублей. Больше всего лекарства для решения подобных проблем покупали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Магаданской области. Все чаще проблемы подобного рода появляются у молодых мужичин.