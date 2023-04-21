Посольство РФ обвинило США в игнорировании бедных стран

Как сообщает посольство РФ в официальном заявлении, Вашингтон публично делает вид, что переживает за бедные страны, которые страдают от экономических проблем. Однако при этом поддерживает Украину, которая экспортирует свое зерно в богатые страны, чем нарушает работу их рынка за счет конкуренции с местными фермерами. Таким образом США демонстрируют лицемерие, расставляя приоритеты в пользу Украины, а не остальных стран.