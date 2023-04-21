Посольство РФ обвинило США в игнорировании бедных стран

Посольство России в США раскритиковало Украину за выбор стран для экспорта зерна. Вашингтон также обвиняется в лицемерии за пособничество Киевскому режиму.
Как сообщает посольство РФ в официальном заявлении, Вашингтон публично делает вид, что переживает за бедные страны, которые страдают от экономических проблем. Однако при этом поддерживает Украину, которая экспортирует свое зерно в богатые страны, чем нарушает работу их рынка за счет конкуренции с местными фермерами. Таким образом США демонстрируют лицемерие, расставляя приоритеты в пользу Украины, а не остальных стран.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Евросоюзу начать обеспечивать бедные страны за счет украинского зерна. По мнению Лаврова, Европе было бы выгодно закупать зерно у Киева по сниженной цене, чтобы потом отправлять его в бедные страны для всеобщего выигрыша в экономическом и нравственном плане.