Младшая дочь Екатерины Климовой Белла сверкала новым нарядом на Ломоносовском балу

Младшая дочь Екатерины Белла, которая только окончила первый класс, уже привыкает к посещениям светских мероприятий. И на этом балу, благодаря маме, девочка выглядела, как настоящая принцесса. Черное бархатное платье с блестящими пайетками и полумесяцем был подобен ночному небу и привлек всеобщее внимание.