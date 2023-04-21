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Младшая дочь Екатерины Климовой Белла сверкала новым нарядом на Ломоносовском балу

Шоу-бизнес
Младшая дочь Екатерины Климовой Белла сверкала новым нарядом на Ломоносовском балу

Актриса Екатерина Климова привела своих детей на Ломоносовский бал. Все они выглядели восхитительно.

Младшая дочь Екатерины Белла, которая только окончила первый класс, уже привыкает к посещениям светских мероприятий. И на этом балу, благодаря маме, девочка выглядела, как настоящая принцесса. Черное бархатное платье с блестящими пайетками и полумесяцем был подобен ночному небу и привлек всеобщее внимание.

Ранее актриса Екатерина Климова рассказала о новых отношениях. Она не стала уточнять детали, но известно, что на данный момент возлюбленные испытывают ряд трудностей.
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