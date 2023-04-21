Стало известно о составе новой партии помощи Украине от Германии

Как сообщает военный эксперт Алексей Рамм, новый пакет помощи ВСУ включает в себя элементы мобильного военного госпиталя. В частности, это палатки, их составляющие и специализированное оборудование для организации работы медпункта. Также в свежую партию поставок входят генераторы для обеспечения длительной работы техники в полевых условиях.