Стало известно о составе новой партии помощи Украине от Германии

Германия отправила Украине новую партию оборудования для военных. О составляющих этих поставок сообщил телеканал «78».
Как сообщает военный эксперт Алексей Рамм, новый пакет помощи ВСУ включает в себя элементы мобильного военного госпиталя. В частности, это палатки, их составляющие и специализированное оборудование для организации работы медпункта. Также в свежую партию поставок входят генераторы для обеспечения длительной работы техники в полевых условиях.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Евросоюз за количество снарядов. По мнению министра, Европа не выполняет своих обещаний касательно увеличения поставок снарядов для ВСУ, несмотря на многочисленные заявления о наращивании оборонного производства, которые высказывались представителями НАТО и ЕС.