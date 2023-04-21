Четверо детей отравились неизвестным веществом в городе Валдай Новгородской области

В Валдае Новгородской области днем 20 апреля в больницу с признаками отравления были доставлены мальчики восьми и девяти лет. Оба находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.
По данным ведомства, у школьников начались судороги и рвота, когда они гуляли по набережной. После инцидента еще двое детей обратились в медучреждение с таким же диагнозом. Они находятся под наблюдением врачей.
Прокуратура региона отметила, что на данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
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