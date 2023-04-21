Четверо пропавших оставались на судне «Каплан» в момент возгорания

Четверо членов экипажа, пропавших при пожаре на российском судне «Калтан», находились на его борту. Их поиски продолжаются. Об этом сообщил представитель Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства.
Напомним, у берегов Южной Кореи горит судно из Владивостока «Калтан». Спасательные работы и ликвидация пожара продолжаются.
Сотрудники Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщили об эвакуации 21 члена экипажа.
«21 член экипажа перешли на спасательные плоты, с них — на корейские спасательные суда. Четыре человека — старший помощник (капитана) и еще три человека — остались на борту, идет их поиск, в связи с пожаром есть осложнения», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российское рыболовецкое судно загорелось у берегов Южной Кореи.