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В водах Южной Кореи продолжается ликвидация пожара на российском судне «Калтан»

Происшествия
В водах Южной Кореи продолжается ликвидация пожара на российском судне «Калтан»

В Южной Корее до сих пор тушат российское судно из Владивостока «Калтан», сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Приморская и Сахалинская транспортные прокуратуры проводят проверку по факту возгорания 21 апреля на судне "Калтан", порт приписки — Владивосток, судовладелец — ООО "Дальрыбпром", находящегося в 30 милях от морского порта Пусан», — сообщается в ведомстве.

Также сообщается, что в настоящее время продолжается спасательная операция, эвакуирован 21 член экипажа.

«В ходе проверки прокуроры дадут оценку соблюдению ответственными лицами требований пожарной безопасности и законодательства о безопасности мореплавания», — добавил представитель прокуратуры.

Ранее сообщалось, что российское рыболовецкое судно загорелось у берегов Южной Кореи.
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