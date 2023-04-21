Foreign Policy: Киев снова недоволен поставками оружия

По мнению украинских политиков, ВСУ не хватает той военной помощи, которую ему оказывают страны Запада. Например, танки Leopard и Abrams прибывают на Украину в минимальном количестве и спустя долгое время, гораздо позже, чем их просит Киев. Эта помощь характеризуется сотрудниками Верховной рады, как «крупицы» от того, что действительно нужно украинской армии.