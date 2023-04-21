Foreign Policy: Киев снова недоволен поставками оружия

Аналитик американского издания Foreign Policy Джек Детш сообщил, что Киев остается недоволен поставками оружия и боеприпасов из Евросоюза.
По мнению украинских политиков, ВСУ не хватает той военной помощи, которую ему оказывают страны Запада. Например, танки Leopard и Abrams прибывают на Украину в минимальном количестве и спустя долгое время, гораздо позже, чем их просит Киев. Эта помощь характеризуется сотрудниками Верховной рады, как «крупицы» от того, что действительно нужно украинской армии.
Ранее сообщалось, что США высказали благодарность Южной Корее за то, что Сеул заявил о готовности начать спонсировать Украину вооружением и боеприпасами.