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На бывшей фабрике IKEA в Тихвине сохранится то же производство, что и при шведском владельце

Общество
На бывшей фабрике IKEA в Тихвине сохранится то же производство, что и при шведском владельце

Гендиректор объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов назвал дату, когда произойдет перезапуск производства на бывшей фабрике IKEA в Тихвине.

Как сообщает Габитов, работникам обещали, что данный завод запустится уже летом. Новый собственник ведет с властями переговоры по развитию предприятия. Нынешний владелец пообещал, что сохранит все рабочие места и будет работать в том же направлении — мебель и сборка.

Ранее белорусский аналог IKEA Swed House открылся в Москве. Магазин занимает 330 квадратных метров в московском ТЦ «Щелковский».
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