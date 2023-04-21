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Павел Дуров возглавил рейтинг самых «обедневших» российских миллиардеров по мнению журнала Forbes

Общество
Павел Дуров возглавил рейтинг самых «обедневших» российских миллиардеров по мнению журнала Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 13 самых «обедневших» в 2022 году миллиардеров из России. Рейтинг возглавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Главный конкурент мессенджера Telegram, заставляющий его создателя Павла Дурова регулярно писать критические посты — WhatsApp, принадлежащий компании Meta✱ Platforms. Акции компании в феврале 2022 года подорожали на 21%. А акции Snap выросли почти вдвое и теперь за них дают по 10,7 долларов за бумажку. Повышение котировки налоговых компаний повлияло на цены Telegram. За год Павел Дуров сместился с третьей позиции на десятую.

Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров хотел купить номер для своего авто за 773 млн рублей.

  • ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
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