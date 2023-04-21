Павел Дуров возглавил рейтинг самых «обедневших» российских миллиардеров по мнению журнала Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 13 самых «обедневших» в 2022 году миллиардеров из России. Рейтинг возглавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Главный конкурент мессенджера Telegram, заставляющий его создателя Павла Дурова регулярно писать критические посты — WhatsApp, принадлежащий компании Meta✱ Platforms. Акции компании в феврале 2022 года подорожали на 21%. А акции Snap выросли почти вдвое и теперь за них дают по 10,7 долларов за бумажку. Повышение котировки налоговых компаний повлияло на цены Telegram. За год Павел Дуров сместился с третьей позиции на десятую.
Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров хотел купить номер для своего авто за 773 млн рублей.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму