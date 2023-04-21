На Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге заснувший за рулем водитель врезался в фонарный столб

В Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте произошло ДТП, в ходе которого был снесен фонарный столб.
Сегодня, 21 апреля, на Каменноостровском проспекте неизвестный мужчина спровоцировал особо опасную ситуацию на проезжей части. Во время поездки по ночному Петербургу водитель уснул за рулем, а после врезался в фонарный столб, в результате чего столб упал на землю, повредив освещение проспекта.
Прибывшие сотрудники полиции зафиксировали повреждения машины, а врачи скорой помощи оценили состояние виновника ДТП. Он обошелся без травм. Работники аварийной службы восстановили электроосвещение проспекта в течение часа после прибытия на место происшествия, сообщает телеканал «78».
Ранее сообщалось, что в Петербурге на пересечении Лиговского проспекта и Разъезжей улицы водитель на BMW сбил двух пешеходов и дорожное ограждение.