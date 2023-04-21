На Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге заснувший за рулем водитель врезался в фонарный столб

Сегодня, 21 апреля, на Каменноостровском проспекте неизвестный мужчина спровоцировал особо опасную ситуацию на проезжей части. Во время поездки по ночному Петербургу водитель уснул за рулем, а после врезался в фонарный столб, в результате чего столб упал на землю, повредив освещение проспекта.