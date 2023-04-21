В МЧС России рассказали как обучают собак-спасателей

Спасателями могут стать собаки таких парод, как: ньюфаундленд, доберман, лабрадор-ретривер, немецкая овчарка, ротвейлер, терьер, сенбернар и спаниель. Через 8 лет службы собаки выходят на пенсию, чаще всего их забирают к себе кинологи. Все животные каждый год сдают экзамен. Они должны быть способны помогать в течение 12 часов в сутки без перерыва.