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При взрыве шахты в Колумбии погибли три горняка, четверо пропали без вести

Происшествия
При взрыве шахты в Колумбии погибли три горняка, четверо пропали без вести

Три человека погибли из-за взрыва в угольной шахте в Кукунубе. Еще четверо пропали без вести. Об этом сообщило национальное агентство по горному делу страны на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ).

«По предварительным данным, после взрыва в угольных шахтах в Кукунубе, департамент Кундинамарка, четверо рабочих были спасены, четверо пропали. Были обнаружены тела трех человек, их доставляют на поверхность», — сказано в сообщении агентства.

На месте ведутся поисково-спасательные работы. Причины происшествия неизвестны.

Ранее сообщалось, что кузбасская шахта «Листвяжная» возобновит работу после обрушения в 2021 году.
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