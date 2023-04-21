При взрыве шахты в Колумбии погибли три горняка, четверо пропали без вести

Три человека погибли из-за взрыва в угольной шахте в Кукунубе. Еще четверо пропали без вести. Об этом сообщило национальное агентство по горному делу страны на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ).
«По предварительным данным, после взрыва в угольных шахтах в Кукунубе, департамент Кундинамарка, четверо рабочих были спасены, четверо пропали. Были обнаружены тела трех человек, их доставляют на поверхность», — сказано в сообщении агентства.
На месте ведутся поисково-спасательные работы. Причины происшествия неизвестны.
Ранее сообщалось, что кузбасская шахта «Листвяжная» возобновит работу после обрушения в 2021 году.