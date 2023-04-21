Студенты из Государственного университета управления разрабатывают специальный браслет с данными о здоровье

Учащиеся ГУУ разрабатывают браслет с QR-кодом, с помощью которого врачи смогут оперативно узнать информацию о здоровье человека.
Тестовый вариант планируют выпустить следующей весной, сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.
Лидер проекта Игорь Елистратов рассказал, что рассматриваются варианты интеграции изобретения с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и «Госуслугами». Сейчас команда разрабатывает бизнес-план, а весной 2024 года планирует представить браслет и протестировать его.
Ранее сообщалось, что студенты из Иваново разработали стикеры-датчики повреждения груза.