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Студенты из Государственного университета управления разрабатывают специальный браслет с данными о здоровье

Технологии
Студенты из Государственного университета управления разрабатывают специальный браслет с данными о здоровье

Учащиеся ГУУ разрабатывают браслет с QR-кодом, с помощью которого врачи смогут оперативно узнать информацию о здоровье человека.

Тестовый вариант планируют выпустить следующей весной, сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы.

Лидер проекта Игорь Елистратов рассказал, что рассматриваются варианты интеграции изобретения с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и «Госуслугами». Сейчас команда разрабатывает бизнес-план, а весной 2024 года планирует представить браслет и протестировать его.

Ранее сообщалось, что студенты из Иваново разработали стикеры-датчики повреждения груза.
разработчики ГУУ браслет
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