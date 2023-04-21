Студенты из Государственного университета управления разрабатывают специальный браслет с данными о здоровье

Лидер проекта Игорь Елистратов рассказал, что рассматриваются варианты интеграции изобретения с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС) и «Госуслугами». Сейчас команда разрабатывает бизнес-план, а весной 2024 года планирует представить браслет и протестировать его.