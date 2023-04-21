Эксперт Марсело Монтес сообщил о положительном влиянии визита главы МИД России Сергея Лаврова на Кубу

Ранее сообщалось, что Лавров посетил Кубу в рамках своего турне по Латинской Америке, которое продолжалось в период с 17 по 21 апреля. Куба стала последней страной, в которую прибыл министр для улучшения взаимоотношений с Россией. До этого он посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа, где провел переговоры с главами МИД и президентами стран.