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Эксперт Марсело Монтес сообщил о положительном влиянии визита главы МИД России Сергея Лаврова на Кубу

Экономика
Эксперт Марсело Монтес сообщил о положительном влиянии визита главы МИД России Сергея Лаврова на Кубу

Эксперт Марсело Монтес рассказал, чем обернется поездка министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Кубу.

По мнению Монтеса, которое приводит «РИА новости», какие-либо кардинальные изменения во внешней политике Кубы, связанные с Россией, на данный момент не предвидятся, а значит чего-то глобального ждать не стоит. Однако есть высокая вероятность того, что визит Лаврова крайне положительно повлияет на товарооборот стран, благодаря чему он увеличится в разы.

Ранее сообщалось, что Лавров посетил Кубу в рамках своего турне по Латинской Америке, которое продолжалось в период с 17 по 21 апреля. Куба стала последней страной, в которую прибыл министр для улучшения взаимоотношений с Россией. До этого он посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа, где провел переговоры с главами МИД и президентами стран.
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