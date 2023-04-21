Депутат Николай Валуев предложил новый законопроект

Таким образом, туроператоры могут быть определены в отдельные категории. Под это определение могут подпадать сервисы, которые будут обязаны доводить до клиентов информацию о себе, а также всех транспортных компаниях и отелях, в том числе о номерах и сроках действия классификационного свидетельства. При этом сам агрегатор не сможет продавать услуги размещения и транспортировки. Валуев заявил, что сервисы должны гарантировать прозрачность выбора поставщика услуг.