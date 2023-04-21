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Депутат Николай Валуев предложил новый законопроект

Политика
Депутат Николай Валуев предложил новый законопроект

Первый заместитель Комитета Госдумы по туристическому развитию Николай Валуев разработал законопроект, в котором туристические операторы обязаны предоставить потребителям полное описание забронированных курортов и других услуг.

Таким образом, туроператоры могут быть определены в отдельные категории. Под это определение могут подпадать сервисы, которые будут обязаны доводить до клиентов информацию о себе, а также всех транспортных компаниях и отелях, в том числе о номерах и сроках действия классификационного свидетельства. При этом сам агрегатор не сможет продавать услуги размещения и транспортировки. Валуев заявил, что сервисы должны гарантировать прозрачность выбора поставщика услуг.

Ранее поэтесса Лариса Рубальская была восхищена знакомством с политиком Николаем Валуевым.
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