Алгоритм смог рассчитать победителя предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА

Ранее сообщалось, что итальянский клуб «Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов после матча с «Бенфикой» в ¼ финала. Встреча завершилась со счетом 3:3. Главный тренер итальянцев Симоне Индзаги назвал эту ничью очень ценной, так как матч с «Бенфикой» был априори сложным и важным для команды.