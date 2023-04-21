Алгоритм смог рассчитать победителя предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА

Сайт FiveThirtyEight рассчитал, кто вероятнее всего сможет одержать победу в финале Лиги чемпионов УЕФА. Победителем может стать английский «Манчестер Сити».
Согласно расчетам алгоритмов FiveThirtyEight, наиболее вероятно, что победит английский «Манчестер Сити», чьи шансы на победу оцениваются в 48%. Следующим претендентом на кубок может стать «Реал Мадрид» — 26% вероятности победы. После них идут итальянские клубы «Интер» и «Милан». Вероятность победы первого составляет 15%, а второго — 11%.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб «Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов после матча с «Бенфикой» в ¼ финала. Встреча завершилась со счетом 3:3. Главный тренер итальянцев Симоне Индзаги назвал эту ничью очень ценной, так как матч с «Бенфикой» был априори сложным и важным для команды.