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В аэропорту Пулково задержали вылет двух рейсов из-за сильного тумана в Екатеринбурге

Происшествия
В аэропорту Пулково задержали вылет двух рейсов из-за сильного тумана в Екатеринбурге

Сегодня ночью, 21 апреля, из Пулково не смогли вылететь в Екатеринбург два авиарейса. Причиной стала непогода в столице Урала. Об этом сообщает телеканал «78».

Жители Екатеринбурга опубликовали кадры с густым туманом, окутавшим город.

«Вылет задержан в связи с осложненными метеоусловиями», — сказали пассажирам рейса в аэропорту Санкт-Петербурга.

Ближайший вылет планируется в 03:50. В это время из Пулково в Екатеринбург должен отправиться авиалайнер компании Smartavia.

С аналогичными трудностями столкнулись пассажиры рейса FV6401 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из города на Неве в 00:20. Ориентировочное время вылета назначено на 04:30 (мск).

Ранее сообщалось, что из-за метели отменили авиаперелеты между Сахалином и Курилами.
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