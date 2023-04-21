В аэропорту Пулково задержали вылет двух рейсов из-за сильного тумана в Екатеринбурге

Сегодня ночью, 21 апреля, из Пулково не смогли вылететь в Екатеринбург два авиарейса. Причиной стала непогода в столице Урала. Об этом сообщает телеканал «78».
Жители Екатеринбурга опубликовали кадры с густым туманом, окутавшим город.
«Вылет задержан в связи с осложненными метеоусловиями», — сказали пассажирам рейса в аэропорту Санкт-Петербурга.
Ближайший вылет планируется в 03:50. В это время из Пулково в Екатеринбург должен отправиться авиалайнер компании Smartavia.
С аналогичными трудностями столкнулись пассажиры рейса FV6401 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из города на Неве в 00:20. Ориентировочное время вылета назначено на 04:30 (мск).
Ранее сообщалось, что из-за метели отменили авиаперелеты между Сахалином и Курилами.