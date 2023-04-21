Экс-президент США Дональд Трамп призвал страны отказаться от использования ядерного оружия

Сейчас государства совершают самый глупый поступок из тех, что они могли бы сделать. В нынешних политических условиях они обсуждают проблему глобального потепления вместо того, чтобы говорить о возможной ядерной войне и необходимом отказе от использования ядерного оружия, заявил Трамп во время своего онлайн-выступления.