Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что пандемия кори не угрожает россиянам

Как сообщил доктор наук, пандемия не грозит большинству населения, у которых высокий иммунитет. По словам Онищенко, одной из причин случаев кори в России является неблагополучное окружение заболевших. Взрослые люди сегодня являются главными носителями и переносчиками вирусов.