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Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что пандемия кори не угрожает россиянам

Общество
Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко сообщил, что пандемия кори не угрожает россиянам

Пандемия кори не угрожает жителям России, заявил академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Как сообщил доктор наук, пандемия не грозит большинству населения, у которых высокий иммунитет. По словам Онищенко, одной из причин случаев кори в России является неблагополучное окружение заболевших. Взрослые люди сегодня являются главными носителями и переносчиками вирусов.

Ранее заместитель президента Российской академии образования врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 спустя три года и три месяца закончилась.
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