Мусульмане 21 апреля празднуют Ураза-байрам

Сегодня, 21 апреля, мусульмане отметят один из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам, который продлится три дня, сообщает РИА Новости.
«Праздник разговения» отмечается в честь окончания священного для мусульман месяца поста Рамадан. Ураза-байрам — татарское название, а по по-арабски праздник называется Ид ал-Фитр. Традиция празднования дня разговения берет начало еще со времен пророка Мухаммеда с 624 года.
За месяц до праздника верующие в светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимаются и мусульмане собираются на ифтары — совместные разговения.
Во время Рамадана принято подавать специальную милостыню. Она обязательна для каждого мусульманина, у которого есть имущество, превышающее его основные нужды.
В праздник верующие собираются на совместную молитву, а муфтий или имам произносит проповедь. После все расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в семейном кругу. В этот день мусульмане поздравляют друг друга словами: «Ид мубарак!»
В 2023 году Ураза-байрам начинается с заходом солнца 20 апреля.
Ранее сообщалось, что в Москве перекроют несколько дорог для празднования Ураза-байрама.