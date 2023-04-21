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Министр иностранных дел России Сергей Лавров окончил свое турне по Латинской Америке

Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров окончил свое турне по Латинской Америке

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров возвращается в Москву после окончания турне по Латинской Америке. Встреча российского министра с представителями стран прошла успешно.

Сегодня, 21 апреля, Лавров завершает свое латиноамериканское турне, после того, как посетил четыре страны: Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. По заявлениям самого министра, все дипломатические визиты прошли в дружелюбной атмосфере взаимопонимания, которая позволила представителям стран обсудить важные вопросы сотрудничества с Россией.

Ранее сообщалось, что дипломатические визиты Сергея Лаврова были направлены на публичное освещение проблемы давления США и Запада на внутреннюю и внешнюю политику латиноамериканских стран.
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