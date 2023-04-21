Министр иностранных дел России Сергей Лавров окончил свое турне по Латинской Америке

Сегодня, 21 апреля, Лавров завершает свое латиноамериканское турне, после того, как посетил четыре страны: Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. По заявлениям самого министра, все дипломатические визиты прошли в дружелюбной атмосфере взаимопонимания, которая позволила представителям стран обсудить важные вопросы сотрудничества с Россией.