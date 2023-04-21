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Украинские военные за сутки выпустили 151 снаряд по ДНР

Происшествия
Украинские военные за сутки выпустили 151 снаряд по ДНР

В результате обстрелов украинских солдат погибли двое мирных граждан. Об этом сообщают в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 21 раз обстреляли ДНР: на донецком направлении — 15 обстрелов из 155 миллиметровой артиллерии и РСЗО, на горловском — 5 обстрелов из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, а на волновахском — зафиксирован 1 снаряд калибра 155 миллиметров.

Под огнем оказались 4 населенных пункта ДНР: Донецк, Горловка, Владимировка и Александровка.

В Куйбышевском районе Донецка были повреждены два жилых здания.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 20 ракет по поселку Красноголовка в Донецкой области.
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