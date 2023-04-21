Украинские военные за сутки выпустили 151 снаряд по ДНР

Вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 21 раз обстреляли ДНР: на донецком направлении — 15 обстрелов из 155 миллиметровой артиллерии и РСЗО, на горловском — 5 обстрелов из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, а на волновахском — зафиксирован 1 снаряд калибра 155 миллиметров.