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Арестован бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин за предоставление личных данных граждан сторонним лицам

Происшествия
Арестован бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин за предоставление личных данных граждан сторонним лицам

Басманный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который обвиняется в том, что за деньги помогал третьим лицам получать личные данные граждан.

Майор полиции Рыбин обвиняется в двух преступлениях: превышении полномочий и использовании их в нарушении частной жизни. Само уголовное дело было возбуждено 11 апреля. Через пару дней фигурант был задержан и доставлен на допрос. Ему грозит до четырех лет колонии.

Рыбин за деньги «пробивал» информацию об том или ином гражданине. Предоставленные бывшим полицейским данные попали в руки организаторов убийства Дугиной и были использованы в организации этой трагедии.

Ранее в ОП России одобрили международную молодежную премию имени Дарьи Дугиной «Русский фронтир».
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