Арестован бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин за предоставление личных данных граждан сторонним лицам

Майор полиции Рыбин обвиняется в двух преступлениях: превышении полномочий и использовании их в нарушении частной жизни. Само уголовное дело было возбуждено 11 апреля. Через пару дней фигурант был задержан и доставлен на допрос. Ему грозит до четырех лет колонии.