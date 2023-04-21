Арестован бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин за предоставление личных данных граждан сторонним лицам

Басманный суд Москвы арестовал бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, который обвиняется в том, что за деньги помогал третьим лицам получать личные данные граждан.
Майор полиции Рыбин обвиняется в двух преступлениях: превышении полномочий и использовании их в нарушении частной жизни. Само уголовное дело было возбуждено 11 апреля. Через пару дней фигурант был задержан и доставлен на допрос. Ему грозит до четырех лет колонии.
Рыбин за деньги «пробивал» информацию об том или ином гражданине. Предоставленные бывшим полицейским данные попали в руки организаторов убийства Дугиной и были использованы в организации этой трагедии.
Ранее в ОП России одобрили международную молодежную премию имени Дарьи Дугиной «Русский фронтир».