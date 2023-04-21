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Politico: Пентагон отрицает влияние утечки секретных документов США на дальнейшую поддержку Украины

Политика
Politico: Пентагон отрицает влияние утечки секретных документов США на дальнейшую поддержку Украины

Американское издание Politico сообщило, как утечка секретных документов Пентагона повлияет на спонсирование Украины со стороны Запада.

Министерство обороны США намерено продолжать оказывать Киеву военную поддержку, несмотря на утечку засекреченных документов ведомства. Дальнейшая работа и взаимодействие стран на этом фоне не осложнится и будет продолжена в стандартном режиме, приводит слова высокопоставленного чиновника США издание Politico.

Ранее сообщалось, что в открытый доступ утекли более 100 секретных документов Пентагона, которые содержали информацию о национальной безопасности стран Ближнего Востока, Украины Китая, а также планы США и НАТО касательно предстоящего контрнаступления ВСУ. Документы попали в Сеть из-за деятельности рядового ВВС США Джека Тейшейры, который получил к ним доступ и опубликовал в Интернете.
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