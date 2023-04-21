Politico: Пентагон отрицает влияние утечки секретных документов США на дальнейшую поддержку Украины

Ранее сообщалось, что в открытый доступ утекли более 100 секретных документов Пентагона, которые содержали информацию о национальной безопасности стран Ближнего Востока, Украины Китая, а также планы США и НАТО касательно предстоящего контрнаступления ВСУ. Документы попали в Сеть из-за деятельности рядового ВВС США Джека Тейшейры, который получил к ним доступ и опубликовал в Интернете.