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Предприятие ФРГ Rheinmetall и американская корпорация Lockheed Martin разработают немецкий вариант HIMARS

Армия
Предприятие ФРГ Rheinmetall и американская корпорация Lockheed Martin разработают немецкий вариант HIMARS

Зарегистрированный в ФРГ концерн Rheinmetall и американская оборонно-промышленная корпорация Lockheed Martin совместно создадут немецкий вариант РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Reuters.

Сказано, что предприятия подписали меморандум о взаимопонимании. Также корпорации отметили, что в новое оружие будут включены уже немецкие компоненты.

«Сочетание проверенных возможностей и ноу-хау широкого спектра Lockheed Martin с опытом Rheinmetall в области производства предоставит уникальные возможности для обеих сторон», — заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наличии у ВС РФ более точных и дальнобойных систем, чем РСЗО HIMARS.
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