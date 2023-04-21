Предприятие ФРГ Rheinmetall и американская корпорация Lockheed Martin разработают немецкий вариант HIMARS

Зарегистрированный в ФРГ концерн Rheinmetall и американская оборонно-промышленная корпорация Lockheed Martin совместно создадут немецкий вариант РСЗО HIMARS. Об этом сообщает Reuters.
Сказано, что предприятия подписали меморандум о взаимопонимании. Также корпорации отметили, что в новое оружие будут включены уже немецкие компоненты.
«Сочетание проверенных возможностей и ноу-хау широкого спектра Lockheed Martin с опытом Rheinmetall в области производства предоставит уникальные возможности для обеих сторон», — заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наличии у ВС РФ более точных и дальнобойных систем, чем РСЗО HIMARS.