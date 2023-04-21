В России граждане столкнулись с проблемами при регистрации в качестве безработных

Эксперты уверены, что трудности при регистрации в качестве безработных в центрах занятости населения (ЦЗН) связаны с принятием закона в 2021 году. В постановлении говорится, что с 1 января 2022 года все услуги ЦЗН переходят на электронный формат. Об этом пишут «Известия».