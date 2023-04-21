Актера Данилу Козловского пригласили посетить ДНР, чтобы он смог увидеть происходящее своими глазами

Вокруг происходящих событий на фронте продолжаются споры со стороны оппозиционно направленных личностей, таких как Козловский, поэтому им было бы полезно побывать в регионе, чтобы самим увидеть, что происходит на самом деле, приводит слова Гагина «РИА новости». Он отметил, что это было бы полезно не только артистам, но и военным и гражданам региона для которых визит именитых личностей стал бы моральной поддержкой.