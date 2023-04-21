Актера Данилу Козловского пригласили посетить ДНР, чтобы он смог увидеть происходящее своими глазами

Член администрации Донецкой Народной Республики Ян Гагин призвал актера Данилу Козловского приехать на Донбасс, чтобы оказать гуманитарную и моральную помощь участникам боевых действий и гражданам региона.
Вокруг происходящих событий на фронте продолжаются споры со стороны оппозиционно направленных личностей, таких как Козловский, поэтому им было бы полезно побывать в регионе, чтобы самим увидеть, что происходит на самом деле, приводит слова Гагина «РИА новости». Он отметил, что это было бы полезно не только артистам, но и военным и гражданам региона для которых визит именитых личностей стал бы моральной поддержкой.
Ранее сообщалось, что в генпрокуратуру поступило заявление о необходимости проверки деятельности Козловского на факт дискредитации Вооруженных сил России. Актера обвиняют в осуждении действий России в ходе проведения специальной военной операции.