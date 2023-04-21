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Актера Данилу Козловского пригласили посетить ДНР, чтобы он смог увидеть происходящее своими глазами

Шоу-бизнес
Актера Данилу Козловского пригласили посетить ДНР, чтобы он смог увидеть происходящее своими глазами

Член администрации Донецкой Народной Республики Ян Гагин призвал актера Данилу Козловского приехать на Донбасс, чтобы оказать гуманитарную и моральную помощь участникам боевых действий и гражданам региона.

Вокруг происходящих событий на фронте продолжаются споры со стороны оппозиционно направленных личностей, таких как Козловский, поэтому им было бы полезно побывать в регионе, чтобы самим увидеть, что происходит на самом деле, приводит слова Гагина «РИА новости». Он отметил, что это было бы полезно не только артистам, но и военным и гражданам региона для которых визит именитых личностей стал бы моральной поддержкой.

Ранее сообщалось, что в генпрокуратуру поступило заявление о необходимости проверки деятельности Козловского на факт дискредитации Вооруженных сил России. Актера обвиняют в осуждении действий России в ходе проведения специальной военной операции.
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