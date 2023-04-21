Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что движение на перекрестке улиц Ватутина и Губкина планируют восстановить к утру

Глава Белгорода Валентин Демидов сообщил, что движение по улицам Ватутина и Губкина постараются восстановить к утру. На данный момент оперативные службы исследуют территорию. Об этом сказано в официальном Telegram-канале мэра Белгорода.
«Наши дорожники и сотрудники Белгорблагоустройства находятся на месте. Они готовы приступить к работе. Сделаем все, чтобы завтра горожане добирались на работу, как обычно. Сейчас 4 фронтальных погрузчика и 4 грузовика вывозят образовавшийся мусор», — рассказал мэр Валентин Демидов.
В результате происшествия пострадали две женщины. Одну в состоянии средней степени тяжести госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Вторая от госпитализации отказалась, необходимую помощь ей оказали на месте.
Ранее ФАН сообщал, что жителям многоэтажки в Белгороде разрешили вернуться в свои квартиры после взрыва авиационного снаряда.