В психоневрологическом интернате Петербурга проводится расследование, причиной которого стала череда смертей

За последнее время в медицинском учреждении скончались шесть человек. В суде возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Существует версия о том, что в трагических ситуациях виноваты сотрудники интерната и условия содержания больных. Главный врач отрицает все обвинения.