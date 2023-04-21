В психоневрологическом интернате Петербурга проводится расследование, причиной которого стала череда смертей

Расследование проводится в психоневрологической клинике Санкт-Петербурга. Причиной для большой проверки стала череда смертей.
За последнее время в медицинском учреждении скончались шесть человек. В суде возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Существует версия о том, что в трагических ситуациях виноваты сотрудники интерната и условия содержания больных. Главный врач отрицает все обвинения.
Ранее минюст США начал расследование в связи с утечкой документов Пентагона.