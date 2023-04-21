Запад продолжает давить на президента Сербии Александра Вучича для введения санкций против России

Представители коллективного Запада продолжают давить на Сербию для того, чтобы Белград ввел санкции против России и стал более зависимым от политики стран НАТО.
Ряд стран уже продолжительное время оказывает давление на Сербию. Политики давят на главу Белграда Александра Вучича, чтобы тот последовал примеру стран НАТО и ввел санкции против Москвы. Таким образом независимая политика Сербии будет нарушена, а сама страна станет более зависимой от Запада, приводит слова президента телеканал TV Prva.
Ранее сообщалось, что МИД Сербии назвал причины отказа от введения санкций против России. Белград намерен до последнего держаться под давлением Запада и не опускаться до введения многочисленных несправедливых запретов, которые требует от Сербии коллективный Запад. Нежелание становиться приверженцами несправедливых приговоров и нарушать отношения с Россией являются причинами отказа Сербии от санкций против России.