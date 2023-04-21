Запад продолжает давить на президента Сербии Александра Вучича для введения санкций против России

Ранее сообщалось, что МИД Сербии назвал причины отказа от введения санкций против России. Белград намерен до последнего держаться под давлением Запада и не опускаться до введения многочисленных несправедливых запретов, которые требует от Сербии коллективный Запад. Нежелание становиться приверженцами несправедливых приговоров и нарушать отношения с Россией являются причинами отказа Сербии от санкций против России.