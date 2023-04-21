В Москве возбудили уголовные дела в отношении участников одной из преступных групп

В Москве задержали аферисток, которые ходили на свидания ради крупных сумм денег. После переписки на сайте знакомств девушки встречались с мужчинами в кафе и заказывали еду. Как только заказ приносили, кавалеры расплачивались.
Красавицы приезжали с личным водителем на дорогом автомобиле с мигалками. Машины арендовали на ночь, так что из-за временных накладок приходилось ожидать очереди для приезда на встречу.
В кафе, в котором проходили встречи, на самом деле никакой кухни не было. Продукты доставлялись из супермаркетов. Чем больше выходил общий счет, тем больше навар был у каждого задействованного в схеме.
На восемь фигурантов дела завели судебные разбирательства. Сколько участников преступной ОПГ в 2021–2022 годах было, остается загадкой.
Ранее сообщалось, что московский IT-специалист пытался вернуть девушку с помощью гадалки и лишился 500 тыс. рублей.