«НАТО создает угрозу»: Сербия назвала реальную опасность для страны

Президент Сербии Александр Вучич назвал настоящую угрозу для Сербии, несмотря на многочисленные заявления коллективного Запада. Главной опасностью оказалась не Россия.
Ряд стран Запада неоднократно призывал Сербию вступить в НАТО, так как это поможет ей защититься от агрессии России. Однако, до сих пор единственную угрозу для Белграда представляет именно Североатлантический альянс, приводит слова Вучича телеканал TV Prva.
«Мы не можем войти в НАТО, потому что НАТО создала угрозу для нас», — резюмировал президент.
Ранее сообщалось, что глава МИД Сербии Ивица Дачич объяснил, почему Белград не намерен вводить санкции против России и не поддастся на уговоры Запада.