«НАТО создает угрозу»: Сербия назвала реальную опасность для страны

Ряд стран Запада неоднократно призывал Сербию вступить в НАТО, так как это поможет ей защититься от агрессии России. Однако, до сих пор единственную угрозу для Белграда представляет именно Североатлантический альянс, приводит слова Вучича телеканал TV Prva.