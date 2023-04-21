Проведенный опрос показал, что более половины россиян заметили рост цен на необходимые лекарства

При этом отмечается, что 59% опрошенных не заметили, что нужные им препараты исчезли из аптек. 36% рассказали, что сталкивались с ситуацией, когда не могли найти нужное лекарство, которое раньше покупали без проблем. Большинство опрошенных (84%) заявили, что никогда не приобретают лекарства прозапас из-за возможного подорожания.