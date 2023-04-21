Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Проведенный опрос показал, что более половины россиян заметили рост цен на необходимые лекарства

Общество
Проведенный опрос показал, что более половины россиян заметили рост цен на необходимые лекарства

Фонд «Общественное мнение» провел опрос, по итогам которого 62% россиян заявили, что за последние полгода цены на необходимые лекарства выросли. Об этом пишет РИА Новости.

При этом отмечается, что 59% опрошенных не заметили, что нужные им препараты исчезли из аптек. 36% рассказали, что сталкивались с ситуацией, когда не могли найти нужное лекарство, которое раньше покупали без проблем. Большинство опрошенных (84%) заявили, что никогда не приобретают лекарства прозапас из-за возможного подорожания.

Ранее сообщалось, что медикаменты станут доступнее для жителей отдаленных районов Новосибирской области.
лекарства рост цен опрос
Военкоры ФАН