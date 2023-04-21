Китай примет участие в мирных переговорах России и Украины

Макрон обсудил свой план реализации мирных переговоров Москвы и Киева с президентом США Джо Байденом во время их телефонных переговоров 20 апреля. Согласно плану Макрона, дипломатическая встреча представителей России и Украины будет возможна только при содействии Китая, который имеет с Кремлем более доверительные отношения и может оказать на Москву некоторое давление, необходимое для приближения мирных переговоров, приводит слова Макрона Елисейский дворец в официальном заявлении.