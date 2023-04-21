Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности расширения оборонительного бюджета Европы

Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы Франции Эммануэля Макрона затронули важность перевооружения Европы. В связи с этим Париж предпринял новые меры.
«Макрон также напомнил о важности того, чтобы европейцы продолжали перевооружаться, чтобы взять на себя ответственность в рамках разделения бремени трансатлантической безопасности. Франция сыграет в этом свою роль с новым законом о военном планировании», — отмечается в официальном заявлении Елисейского дворца.
Ранее сообщалось, что Байден и Макрон обсудили «непрекращающуюся агрессию со стороны России», которая проявляется в конфликте России и Украины.