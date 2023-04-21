Жителям многоэтажки в Белгороде разрешили вернуться в свои квартиры после взрыва авиационного снаряда

Заместитель главы Белгорода Василий Голиков сообщил жителям дома №15 на улице Шаландина, что все, кроме тех, кто находился в четырех пострадавших квартирах, могут вернуться к себе домой.
Работы на месте происшествия продолжаются, по словам градоначальника Валентина Демидова, власти сделают все возможное для восстановления движения по улице Ватутина до утра пятницы.
Что касается многоэтажки, поврежденной в результате ЧП, то в ближайшее время, после ряда экспертиз будет принято решение о судьбе одного подъезда, который оказался ближе всего к эпицентру взрыва.
Кроме того, уже завтра представители мэрии начнут и составлять акты по поврежденным машинам и оценивать ущерб.
Ранее ФАН сообщал, что в результате взрыва в городе пострадали две женщины, одну из них госпитализировали, другой помощь оказали на месте.