Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Комик Антон Шастун рассказал о расставании со своей девушкой спустя 5 лет отношений

Шоу-бизнес
Комик Антон Шастун рассказал о расставании со своей девушкой спустя 5 лет отношений

Артист Антон Шастун старался не придавать огласке отношения с Ириной Кузнецовой. Также тихо он с ней и расстался, о чем и сообщил на шоу Иды Галич.

Антон Шастун поделился подробностями личной жизни. Оказалось, что он больше не встречается со своей девушкой Ириной Кузнецовой, и его сердце вновь свободно. О причинах расставания с Кузнецовой знаменитость распространяться не стал. С ней в отношениях он был около пяти лет.

Ранее звезде шоу «Импровизаторы», комику и шоумену Антон Шастун праздновал свой день рождения. Артисту исполнилось 32 года.
Антон Шастун личная жизнь расставание
Военкоры ФАН