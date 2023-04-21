Комик Антон Шастун рассказал о расставании со своей девушкой спустя 5 лет отношений

Артист Антон Шастун старался не придавать огласке отношения с Ириной Кузнецовой. Также тихо он с ней и расстался, о чем и сообщил на шоу Иды Галич.
Антон Шастун поделился подробностями личной жизни. Оказалось, что он больше не встречается со своей девушкой Ириной Кузнецовой, и его сердце вновь свободно. О причинах расставания с Кузнецовой знаменитость распространяться не стал. С ней в отношениях он был около пяти лет.
Ранее звезде шоу «Импровизаторы», комику и шоумену Антон Шастун праздновал свой день рождения. Артисту исполнилось 32 года.