Комик Антон Шастун рассказал о расставании со своей девушкой спустя 5 лет отношений

Антон Шастун поделился подробностями личной жизни. Оказалось, что он больше не встречается со своей девушкой Ириной Кузнецовой, и его сердце вновь свободно. О причинах расставания с Кузнецовой знаменитость распространяться не стал. С ней в отношениях он был около пяти лет.