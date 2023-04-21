Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что его государство по-прежнему не собирается передавать оружие Украине

Лидер Колумбии Густаво Петро после беседы с президентом США Джо Байденом в Белом доме сообщил, что его государство по-прежнему не планирует передавать оружие и военную технику Украине. Больше всего это касается вертолетов. Об этом пишет ТАСС.
«Позиция нынешнего правительства заключается в том, что они не будут использоваться на войне. Они не будут отправлены на Украину, они не будут отправлены в Россию», — прокомментировал Петро.
Президент Колумбии добавил, что оружие и техника были приобретены бывшим лидером страны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Джо Байденом рассказал о важности продолжения перевооружения Европы.