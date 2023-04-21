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Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что его государство по-прежнему не собирается передавать оружие Украине

Политика
Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что его государство по-прежнему не собирается передавать оружие Украине

Лидер Колумбии Густаво Петро после беседы с президентом США Джо Байденом в Белом доме сообщил, что его государство по-прежнему не планирует передавать оружие и военную технику Украине. Больше всего это касается вертолетов. Об этом пишет ТАСС.

«Позиция нынешнего правительства заключается в том, что они не будут использоваться на войне. Они не будут отправлены на Украину, они не будут отправлены в Россию», — прокомментировал Петро.

Президент Колумбии добавил, что оружие и техника были приобретены бывшим лидером страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Джо Байденом рассказал о важности продолжения перевооружения Европы.
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