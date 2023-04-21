CNN: Президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили агрессию России

Ранее сообщалось, что Байден обсудил с Макроном план по мирному урегулированию конфликта России и Украины. Глава Франции передал Пекину свой вариант реализации мирных переговоров Москвы и Киева. По мнению Макрона, этот план может быть осуществлен уже летом текущего года, если Китай сможет повлиять на Россию.