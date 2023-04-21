CNN: Президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили агрессию России

Появились подробности телефонного разговора президента США Джо Байдена и лидера Франции Эммануэля Макрона. Руководители стран обсудили не только план мирного урегулирования конфликта, но и агрессию со стороны России.
Одна из главных тем, которая поднималась в ходе телефонного разговора Байдена и Макрона, заключалась в обсуждении «неизменной и жестокой агрессии» России. Это вынуждает государства продолжать оказывать Украине всеобъемлющую военную и финансовую поддержку, приводит подробности переговоров телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что Байден обсудил с Макроном план по мирному урегулированию конфликта России и Украины. Глава Франции передал Пекину свой вариант реализации мирных переговоров Москвы и Киева. По мнению Макрона, этот план может быть осуществлен уже летом текущего года, если Китай сможет повлиять на Россию.