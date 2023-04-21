Министерство обороны РФ сообщило о непредвиденном сходе боеприпаса с СУ-34 в Белгороде

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал взрыв в городе. После появления информации о ЧП в центре Белгорода он срочно прибыл на место происшествия, где зафиксировал повреждения машин и образование воронки на дороге радиусом порядка 20 метров.