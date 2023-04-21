Министерство обороны РФ сообщило о непредвиденном сходе боеприпаса с СУ-34 в Белгороде

В Минобороны России заявили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом боеприпаса с СУ-34.
«Двадцатого апреля 2023 года около 22:15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал взрыв в городе. После появления информации о ЧП в центре Белгорода он срочно прибыл на место происшествия, где зафиксировал повреждения машин и образование воронки на дороге радиусом порядка 20 метров.