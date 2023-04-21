Сервис Google Maps перестал показывать некоторые маршруты общественного транспорта в России

Такая проблема происходит при попытке построения маршрутов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани, пишет ТАСС.
При построении маршрута в некоторых регионах иногда появляется сообщение о том, что построить маршрут для общественного транспорта не удалось.
Ранее сообщалось, что немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом российских инвесторов, в который вошли компании Kismet Capital Group, Augment Investments и Elbrus Services.