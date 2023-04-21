Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала мультфильм канадского производства, где упоминаются нетрадиционные отношения

Ранее в Канаде был показан эпизод мультсериала «Ранчо динозавров», где главные герои решали проблему того, что два динозавра не могли высидеть яйца, так как оба являются особями мужского пола. Поэтому вместо яиц они пытались высидеть камни, чем вызвали сочувствие со стороны главных героев.