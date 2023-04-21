Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала мультфильм канадского производства, где упоминаются нетрадиционные отношения

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала детский мультфильм канадского производства с упоминанием нетрадиционных отношений.
Ранее в Канаде был показан эпизод мультсериала «Ранчо динозавров», где главные герои решали проблему того, что два динозавра не могли высидеть яйца, так как оба являются особями мужского пола. Поэтому вместо яиц они пытались высидеть камни, чем вызвали сочувствие со стороны главных героев.
Подобные «чудовищные» мультфильмы демонстрируют неадекватную толерантность Запада, которая находится на таком уровне пропаганды, что преподносится детям. Вероятно, это является одним из шагов к тому, что вскоре в Штатах и других странах Запада станет нормальным давать детям марихуану, написала Захарова в своем Telegram-канале.