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Сигналы воздушной тревоги звучат на всей территории Украины

Сигналы воздушной тревоги звучат на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в ночь на 21 апреля. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены начали работать в 00:08 мск в Полтавской области, позже сигнал тревоги начал звучать во всех областях страны, в том числе на подконтрольных киевскому режиму районах ДНР и Запорожской области.

Ранее стало известно, что 20 апреля по Донецкой области было выпущено 20 снарядов. Информации о поврежденных объектах и пострадавших от прилетов гражданах не поступало.
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