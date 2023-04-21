Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с Джо Байденом рассказал о важности продолжения перевооружения Европы

В тексте заявления Елисейского дворца сказано, что Макрон отметил важность процесса перевооружения европейских стран. По его мнению, крайне важно, чтобы члены ЕС взяли на себя ответственность за разделение бремени международной безопасности. Франция будет играть в этом свою роль.