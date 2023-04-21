Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с Джо Байденом рассказал о важности продолжения перевооружения Европы

В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. В рамках диалога французский лидер отметил важность обновления европейских арсеналов.
В тексте заявления Елисейского дворца сказано, что Макрон отметил важность процесса перевооружения европейских стран. По его мнению, крайне важно, чтобы члены ЕС взяли на себя ответственность за разделение бремени международной безопасности. Франция будет играть в этом свою роль.
Ранее политолог Алексей Чихачев объяснил, почему Франция не сможет проводить независимую от США политику. Эксперт считает, что заявления Макрона о том, то французы не желают зависеть от кого-либо и намерены проводить независимую от США внешнюю политику, являются пустыми словами.